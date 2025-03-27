Путин ознакомился с работой Штаба морских операций

Президент РФ Владимир Путин (в центре) во время посещения атомного подводного крейсера "Архангельск" на территории предприятия "Атомфлот" Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Мурманскую область ознакомился с работой Штаба морских операций, который обеспечивает сопровождение безопасного судоходства по Северному морскому пути (СМП).

Штаб работает на площадке ФГУП "Атомфлот", входящего в состав ГК "Росатом".

Из штаба президент вышел на связь с атомным ледоколом "Арктика". Глава РФ заслушал по ВКС доклад капитана атомного ледокола Александра Скрябина.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" был заложен 5 ноября 2013 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду 16 июня 2016 года. Введен в эксплуатацию 21 октября 2020 года. С момента ввода в эксплуатацию судном пройдено порядка 136 тыс. морских миль. Обеспечена проводка 629 судов.

Атомоход назван в честь легендарного ледокола "Арктика", ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.

Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы.

Атомный ледокол оснащен реакторной установкой нового поколения "РИТМ-200" (полностью отечественный продукт не имеет зарубежных аналогов). Ледокол оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями (первая отечественная разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах).