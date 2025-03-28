Поиск

Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в регионах юга России

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Высокий, четвертый и средний, третий классы пожарной опасности установился в регионах юга России из-за высоких температур, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России даже ночные температуры до конца этой недели будут в диапазоне плюс 10 - плюс 15 градусов. И там, конечно, будет уже увеличиваться, и это прогнозируется, класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Крыму, на западе Краснодарского края прогнозируется третий, средний класс пожарной опасности. "А вот на востоке Южного федерального округа - это Калмыкия, Астраханская область - тут даже четвертый класс пожарной опасности. Потому что там высокие температуры, плюс 20 - плюс 25", - сообщил Вильфанд,

При этом, он отметил, что затем класс пожарной опасности в этих регионах будет понижаться.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава РФ назвал условие мирного решения украинского конфликта

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин сообщил, что на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках российских военных

Глава РФ дал старт первой отгрузке угля на экспорт из порта "Лавна"

Путин ознакомился с работой Штаба морских операций

Путин ознакомился с работой Штаба морских операций

Путин посетил новую атомную подводную лодку "Архангельск"

Путин посетил новую атомную подводную лодку "Архангельск"

Путин поручил проработать вопрос создания Арктического полигона железных дорог

Что произошло за день: четверг, 27 марта

Владимир Путин пообещал, что число российских военных в Арктике будет расти

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6087 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });