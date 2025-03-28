Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в регионах юга России

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Высокий, четвертый и средний, третий классы пожарной опасности установился в регионах юга России из-за высоких температур, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России даже ночные температуры до конца этой недели будут в диапазоне плюс 10 - плюс 15 градусов. И там, конечно, будет уже увеличиваться, и это прогнозируется, класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Крыму, на западе Краснодарского края прогнозируется третий, средний класс пожарной опасности. "А вот на востоке Южного федерального округа - это Калмыкия, Астраханская область - тут даже четвертый класс пожарной опасности. Потому что там высокие температуры, плюс 20 - плюс 25", - сообщил Вильфанд,

При этом, он отметил, что затем класс пожарной опасности в этих регионах будет понижаться.