Сложная погода прогнозируется в регионах Дальнего Востока

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Наиболее сложная погода в ближайшие дни среди всех российских регионов ожидается в регионах Дальнего Востока, где прогнозируется снег, метель и сильный ветер, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее сложная погода в ближайшие дни на Дальнем Востоке", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Приморском крае в пятницу прогнозируется сильный снег, гололедные явления и ветер до 20 м/с. В центральных и южных районах Хабаровского края, в Еврейской автономной области, на юго-востоке Сахалина и на северо-востоке Якутии прогнозируется сильный снег.

На юге Камчатки 28-30 марта прогнозируется сильный мокрый снег, а на восточном побережье в эти же даты - метель и ветер до 30 м/с. На севере Камчатки прогнозируется сильный снег. На Чукотке в районе города Певек прогнозируется сильный ветер с порывами до 40 м/с и снег, метель, нулевая видимость. На побережье Магаданской области прогнозируется метель и ветер до 20 м/с.