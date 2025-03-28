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Постепенное повышение температуры охватит всю страну к 1 апреля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Температура выше нормы установится практически во всех регионах России к 1 апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом, постепенное повышение температуры охватит всю территорию страны, по нашим расчетам. Практически по всей территории страны к 1 апреля температура будет выше нормы", - сказал Вильфанд.

Вильфанд уточнил, что в пятницу температура выше нормы на 4-10 градусов прогнозируется во всех регионах европейской части страны, "практически до Енисея". Ниже нормы температура будет только в Красноярском крае, западных районах Якутии и в Забайкальском крае.

"Но постепенно тепло будет перемещаться (и туда)", - отметил Вильфанд.

В последующие дни температура на европейской территории страны в среднем будет на 4-5 градусов выше нормы, в Красноярском крае, на западе Якутии температура будет выше нормы на 3-4 градуса.

"И только (к 1 апреля) останется один очаг, где температура около нормы, - это Хабаровский край и восток Якутии", - уточнил Вильфанд.

Наиболее теплая погода прогнозируется в течение этой недели на юге европейской части России, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

"Там майская погода, плюс 21 - плюс 25 градусов с пятницы и до конца этой недели. Без осадков, солнечная погода. Потом произойдет понижение температуры, но все равно она останется высокой. Будет не плюс 20 - плюс 25, а плюс 15 - плюс 18 градусов", - сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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