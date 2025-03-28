Россия и Китай утвердят план сотрудничества по совместному кинопроизводству

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - План действий по совместному кинопроизводству планируют принять Россия и КНР и в рамках совместной работы страны утвердят конкретные идеи совместных кинофильмов, сообщила через пресс-службу министр культуры Ольга Любимова после встречи в Пекине с замруководителя отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном

"Наша цель - утвердить конкретные идеи совместных кинофильмов, которые не только соберут большую аудиторию в России и Китае, но и будут отличаться качественным высокохудожественным содержанием. При административной поддержке ответственных ведомств мы должны выйти на создание новых кинокартин и увеличение коммерческих и государственных обменов", - сказала Любимова.

Шэнь Хайсюн отметил, что кинообмен между двумя странами должен существенно увеличиться. "Мы высоко оцениваем состоявшийся открытый диалог лидеров кинобизнеса двух стран и готовы поддержать представленные предложения России", - сказал он.

Представители России и Китая также договорились о подписании двустороннего плана действий по совместному кинопроизводству в рамках ближайшего ответного визита партнеров из Китая в Москву.

Кроме того, стороны обсудили проведение обменных Фестивалей военного кино в мае 2025 года в России и в сентябре в Китае.