Ольга Любимова: российское кино сегодня – главный драйвер роста отечественного рынка кинопроката

Министр культуры РФ рассказала об итогах года

Ольга Любимова: российское кино сегодня – главный драйвер роста отечественного рынка кинопроката Фото: Пресс-служба

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - О том, каких успехов достигало российское кино, насколько кассовые сборы этого года обогнали результаты 2023 года, как проработаны меры по усилению обеспечения безопасности в учреждениях культуры после теракта в "Крокус Сити Холле", о межмузейном сотрудничестве и главных итогах нацпроекта "Культура" в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Российский кинопрокат успешно завершил 2023 год, а какие показатели в этом году? Превзошли ли они показатели прошлого года? Ранее эксперты высказывали мнение о том, что кинотеатры по итогу года смогут заработать 43 млрд рублей при необходимых для функционирования и "выживаемости индустрии" 60 млрд рублей.

- Российское кино сегодня – главный драйвер роста отечественного рынка кинопроката, объем кассовых сборов которого с 2023 года обеспечивается российским контентом более чем на 70%.

Напомню, что в 2023 году сразу две отечественные картины поставили рекорды: "Чебурашка" заработал беспрецедентные 6,8 млрд рублей, став самым кассовым, а космический блокбастер "Вызов" стал первым российским фильмом, преодолевшим отметку сборов в 2 млрд рублей среди картин, вышедших в прокат за пределами новогоднего периода.

В этом году уже восемь наших картин превысили отметку в 1 млрд рублей: "Холоп 2", "Бременские музыканты", "Мастер и Маргарита", "Лед 3", "Сто лет тому вперед", "Летучий корабль", "Три богатыря и Пуп Земли", "Огниво".

Таким образом, мы видим, что российский рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к условиям санкционного воздействия, но и продемонстрировать значительные успехи. К середине декабря этого года объем нашего рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей, из которых 33 млрд рублей обеспечено отечественными фильмами. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года кассовые сборы увеличились на 16%, а сборы российского кино – на 24%.

В целом в 2024 году доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%. Совокупный объем рынка всего кинопроката по итогам 2024 года составит порядка 45 млрд рублей.

- После теракта в "Крокус Сити Холле" поднимался вопрос о необходимости усиления обеспечения безопасности в учреждениях культуры. Проработан ли данный вопрос? Какие меры безопасности могут быть усилены? Может ли в театрах и музеях появиться вооруженная охрана? Были ли проведены проверки обеспечения пожарной безопасности? Проверки систем пожаротушения и пожарной сигнализации?

- МВД России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти ведет работу над проектом изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", который предусматривает новые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

Мы, в свою очередь, провели в этом году комплексный анализ антитеррористической защищенности наших учреждений и планово осуществляем системное техническое дооснащение для повышенного контроля безопасности.

- Россия постепенно расширяет контакты и список стран, где проводятся выставочные проекты. В каких странах запланировано проведение выставок в следующем году и из каких стран поступает запрос на проведение выставок и показ экспонатов из российских музеев?

- В этом году состоялось более 150 выставочных проектов в зарубежных странах. Предметные, передвижные и мультимедийные – они были посвящены памятным историческим датам и юбилеям выдающихся деятелей культуры, а также лучшим образцам отечественного культурного наследия.

Мы фиксируем большой интерес к российским музейным предметам и уделяем большое внимание балансу между географическим охватом таких инициатив и соблюдением всех необходимых требований, обеспечивающих безусловную и однозначную сохранность нашего бесценного культурного наследия.

В 2025 году большое число проектов, разумеется, запланировано в рамках Годов культуры России и Китая. Свои выставки представят Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Русский музей, Государственный музей Л. Н. Толстого, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина и другие.

У нашего ближайшего соседа – в братской Белоруссии – запланированы различные выставки, многие из которых будут посвящены священной для наших народов дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Активно работаем и с сербскими коллегами и надеемся провести у них Дни Эрмитажа в начале 2025 года. В 2023 году этот проект стал одной из ярчайших страниц в летописи нашего партнерства. Программа очередного цикла Дней включает в себя целый комплекс мероприятий: выставки, лекции, семинары, мастер-классы, кинопоказы, балетные и оперные спектакли.

Одним из центральных событий сотрудничества с Оманом, где в следующем году пройдут "Русские сезоны", станет выставка Музеев Московского Кремля "Россия и Восток. Международные связи и культурное влияние" в Национальном музее Султаната Оман. Она продолжит традицию сотрудничества двух музеев и представит посетителям все разнообразие предметов быта России XVI–XVIII веков.

Прорабатываем возможности выставочных проектов наших музеев в Азербайджане, Индии, Узбекистане и ряде других государств.

Разумеется, поступающих запросов значительно больше. Интерес принять у себя российские экспонаты выражают музеи в том числе и таких стран, как Венгрия или Южная Корея. Однако в таких случаях мы тщательно взвешиваем все возможные риски и, как правило, предлагаем партнерам альтернативные варианты: например, планшетные форматы или копии.

- В этом году завершился нацпроект "Культура". Какой, по вашему мнению, главный итог его реализации? Часть мероприятий, как ожидается, перейдет в новые нацпроекты. Уже выстроен механизм работы?

- Нацпроект "Культура" значительно повлиял на облик и содержание культурной сферы в регионах. Мы видим, как увеличился интерес населения к обновленным учреждениям. Удовлетворенность доступностью этих организаций и их посещаемость выросли: в 2019 году – 1,7 млрд посещений, в 2023 году – 2 млрд посещений.

Среди главных итогов реализации нацпроекта назову такие: создано и модернизировано более 3 тыс. объектов организаций культуры, современное оборудование получили почти 7 тыс. организаций культуры, поддержано около 10 тыс. творческих инициатив и проектов. Свыше 200 тыс. специалистов отрасли повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Участниками культурно-просветительских программ для школьников стали более 450 тыс. детей. Около 659 тыс. добровольцев зарегистрировано на портале Добро.ру в рамках программы "Волонтеры культуры".

И важно, что работа не останавливается. Со следующего года Минкультуры России принимает участие в реализации трех национальных проектов:"Семья", "Молодежь и дети", "Эффективная и конкурентная экономика".

Мы сформировали федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры", который вошел в нацпроект "Семья". В нем мы сохранили все самые востребованные регионами инфраструктурные мероприятия по ремонту и реконструкции домов культуры, театров, ДШИ, музеев, созданию модельных библиотек, кинозалов, оснащению учреждений культуры, а также включили новые направления по ремонту и оснащению филармоний, строительству детских школ искусств, ремонту библиотек. Большое значение мы придаем содержательному наполнению обновленных учреждений культуры контентом, направленным на духовно-нравственное развитие граждан и формирование семейных ценностей. Это выставки и творческие проекты НКО, военно-исторические лагеря и культурно-просветительские программы для школьников.

Запускается новое мероприятие – создание на базе учреждений культуры детских культурно-просветительских центров. Это будут современные пространства для творческого и интеллектуального развития ребят, что даст возможность и самим родителям чаще посещать различные мероприятия, в то время как дети будут заниматься в центрах под присмотром опытных педагогов и наставников.

В рамках федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" нацпроекта "Молодежь и дети" с 2025 года будут дополнительно поддержаны как молодые таланты, так и производство национальных фильмов для детей и юношества, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей. Речь идет о проектах, авторы которых – дебютанты, выпускники профильных вузов, отучившиеся на режиссеров, молодые постановщики в возрасте до 35 лет. Ежегодно Минкультуры России будет поддерживать не менее четырех таких фильмов.

С 2025 года Министерство также примет активное участие в реализации федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". С помощью специально созданного отраслевого Центра компетенций в пилотных организациях культуры будут внедряться лучшие практики, затем они будут тиражироваться и в остальных учреждениях.