Третьяковская галерея проведет в Китае выставку шедевров русской иконописи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея и Гонконгский Дворец-музей подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого пройдет выставка, на которой представят около 70 шедевров русской иконописи и декоративно-прикладного искусства, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Третьяковская галерея и Гонконгский Дворец-музей подписали Меморандум о сотрудничестве и развитии культурных связей между двумя странами в области сохранения, изучения и популяризации культурного наследия. Главным результатом этого соглашения станет масштабная выставка, которая откроется в октябре 2026 года и представит гостям Дворца-музея уникальные произведения русской культуры", - написала она в Telegram.

В экспозицию войдет около 70 шедевров русской иконописи и декоративно-прикладного искусства, а также редкие рукописные книги XV-XIX веков.

"Ее особенностью станет широкое использование мультимедийных технологий. Каждый экспонат будет сопровождаться видеокомментариями, рассказывающими о его историческом значении", - добавила министр.

Кроме того, совместно с Гонконгским Музеем современного искусства М+ будет создана реставрационная лаборатория для повышения квалификации специалистов в области новых материалов, сообщила министр.