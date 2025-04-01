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В России в 2025 году площади под картофелем увеличатся на 6,5 тысяч га

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Площади под картофелем в российском организованном секторе (сельхозорганизации, фермеры) в 2025 году увеличатся на 6,5 тысяч га, до 286 тысяч га, сообщает Минсельхоз.

Эта мера направлена на увеличение производства картофеля, сбор которого в 2024 году снизился до 7,3 млн тонн с 8,6 млн тонн в 2023 году. Ведомство отмечает, что собранный в 2024 году урожай "обеспечивает основную часть внутренних потребностей".

"В то же время, учитывая сезонность внутреннего производства, в первой половине года на российский рынок традиционно поступает импортный молодой картофель из дружественных стран, что дополняет ассортимент в межсезонье", - говорится в сообщении. С учетом сокращения урожая картофеля в 2024 году для дополнительного обеспечения внутреннего рынка была установлена квота на беспошлинный ввоз до 150 тысяч тонн картофеля. Она будет действовать до 31 июля 2025 года.

По данным Минсельхоза, сейчас отечественный картофель у производителей реализуется в среднем по 32,5 рубля за кг, что на 3 рубля выше, чем на аналогичный период 2022 года. "Таким образом, существенное повышение цен наблюдается только по отношению к низкой базе 2023 года, обусловленной рекордным урожаем картофеля", - резюмирует ведомство. В рознице, по данным Росстата, картофель в настоящее время стоит 69,9 рубля за кг.

Минсельхоз напоминает, что вместе с Минпромторгом добивается перевода производителей и торговых сетей на прямые долгосрочные договоры поставок. Кроме того, 1 марта вступил в силу закон об агроагрегаторах, способствующий сбыту фермерской продукции ритейлерам. "Это создаст комфортные условия для малых форм хозяйствования по выходу в торговые сети - появятся дополнительные каналы сбыта, снизятся затраты на логистику, что благоприятно повлияет на формирование цен на продукцию", - говорится в сообщении.

Сославшись на данные ФАС, Минсельхоз также сообщил, что сейчас в 30 регионах заключены соглашения о фиксации предельно допустимых розничных цен на картофель.

Как сообщили "Известия", вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову ввести временный контроль над ценами на картофель. Он обращает внимание на действующее правительственное постановление, позволяющее устанавливать предельные цены на социально значимые продовольственные товары на период до трех месяцев в случае, если их стоимость неуклонно растет на 10% и более в течение двух месяцев, учитывая сезонные колебания. Исходя из этого, депутат предлагает задействовать этот инструмент для стабилизации цен на картофель и предотвращения их дальнейшего роста.

Минпромторг Минсельхоз Минэкономразвития Росстат ФАС Борис Чернышов Максим Решетников
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