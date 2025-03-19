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Цены на огурцы в РФ за неделю снизились на 11%, картофель продолжает дорожать

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 11 по 17 марта снизились на 11%, сообщил Росстат в среду.

Это самое значительное снижение на рынке плодоовощной продукции, которая на минувшей недели подешевела на 0,7% (на 0,5% неделей ранее).

Вместе с тем, по данным Росстата, цены на картофель за неделю выросли на 3,6% (на 2,7% на предыдущей неделе), свеклу - на 2,7% (на 1,2%), бананы - на 1,7% (на 1,6%), капусту - на 1,6% (на 1,5%), помидоры - на 1,2% (на 2,4%), морковь - на 1,2% (на 0,8%), лук - на 0,3% (на 0,6%), яблоки - на 0,1% (на 0,1%).

С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель - на 18,9%. Капуста подорожала на 12,1%, помидоры - на 9,4%, бананы - на 9,3%, свекла - на 8,3%, лук - на 6,6%, яблоки - на 6,2%, морковь - на 4,5%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

Росстат
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