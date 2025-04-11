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В марте алкоголь подорожал к февралю на 1,4%, еда - на 0,8%

Сгущенка лидирует среди молочных продуктов, картофель подорожал к февралю на 17,2%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В марте продукты питания подорожали к февралю на 0,8%, алкогольные напитки - на 1,4%, сообщил Росстат.

С начала года рост составил соответственно 3,2% и 5,9%, в годовом выражении - 12,4% и 12,5%.

В марте цены на говядину стали выше на 2% к февралю, мясо кур подешевело на 1,6%. Среди молочных продуктов больше всего подорожало сгущенное молоко - на 1,7%. Цены на сыры повысились на 1,6%, сметану - на 1,5%.

На рыбном рынке больше всего - на 3% - подорожала мороженая неразделанная рыба. Цены на хлеб выросли на 1,6%, пшеничную муку - на 1,4%, манную крупу - на 1%. Рис и гречка стали дешевле на 1,2%.

Кофе подорожал на 3,1%, шоколад - на 2,4%, какао - на 2,3%, мороженое - на 2%, водка - на 1,7%, минеральная и питьевая вода, газированные напитки - на 1,6%, черный чай - на 1,4%.

Плодоовощная продукция за месяц стала дороже на 0,3%, с начала года - на 5,3%, по сравнению с мартом 2024 года - на 18,8%.

В марте по сравнению с февралем цены на картофель выросли на 17,2%, свеклу - на 9,9%, помидоры - на 9,4%, капусту - на 8,2%, лимоны - на 6,5%, бананы - на 6,2%, морковь - на 4,7%, грибы свежие - на 2,9%, замороженные ягоды - на 2,5%, виноград - на 1,8%, лук - на 1,7%, яблоки - на 1,6%.

Цены на огурцы снизились на 26,3%, сладкий перец - на 7,9%, апельсины - на 3,3%, груши - на 2,3%.

Росстат
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