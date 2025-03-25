Белоруссия ввела на три месяца лицензирование вывоза картофеля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии объявило, что ввело лицензирование вывоза картофеля из республики

"Подписано соответствующее постановление... Мера временная. Срок действия ограничения - три месяца", - говорится в сообщении.

Вывоз картофеля за пределы республики будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами и Минским горисполкомом.

"Лицензирование позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Республики Беларусь", - объяснили в правительстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.