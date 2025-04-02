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Генпрокурор сообщил о возвращении государству более 15 тысяч незаконно отчужденных объектов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов заявил в Совете Федерации, что в 2024 году по искам прокуроров в казну было возвращено более свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также обращены в федеральную собственность активы иностранных резидентов, получавших доходы в России на 56 млрд рублей.

"По искам прокуроров в 2024 году в казну возвращено свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель почти на 2,4 трлн рублей", - сказал Краснов, выступая с ежегодным докладом.

По его словам, "ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных стран, которые они использовали в ущерб интересам нашей страны".

"В суде мы доказали незаконность их действий и обратили их активы на 56 млрд рублей в федеральную собственность, не допустили вывода за рубеж 25 млрд рублей", - заявил генпрокурор.

Игорь Краснов Генпрокуратура Совет Федерации
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