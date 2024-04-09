Источник сообщил о готовности властей согласиться на срок давности при деприватизации

Предложение РСПП о выплате компенсаций добровольным инвесторам изымаемых активов поддержано не будет

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские регуляторы готовы частично поддержать предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по защите прав добросовестных инвесторов, купивших активы, ранее приватизированные с нарушением закона.

В частности, у Минфина и Минэкономразвития не вызывает возражений инициатива о закреплении в законодательстве 10-летнего пресекательного срока исковой давности для пересмотра приватизационных сделок, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами прошедшего в марте в министерстве финансов совещания по вопросам защиты прав инвесторов.

При этом оба министерства отказались поддержать другое предложение РСПП, касающееся предоставления добросовестным инвесторам компенсаций со стороны государства при изъятии активов, ранее приватизированных с нарушениями.

С идеей двойной реституции при деприватизации в феврале выступил президент РСПП Александр Шохин, пояснив, что под этим имеется в виду "право государства обратить в казну ту или иную собственность и право текущего собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат". В качестве одного из источников выплат он называл средства от перепродажи изъятого имущества.

Минфин в своих возражениях сослался на статью 461 Гражданского кодекса, по которой при изъятии имущества по обстоятельствам, наступившим до сделки, возместить ущерб должен продавец актива. Минэкономразвития указало, что, если источником возмещения будет бюджет, у покупателей и продавцов не будет мотивации самостоятельно оспаривать прошедшие с нарушениями сделки.

Еще одно предложение РСПП касалось пересмотра сделок иностранных инвесторов с активами, признанных впоследствии стратегическими. Для таких случаев бизнес предлагал внести изменения в федеральный закон №57 ("О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"), предусмотрев выдачу инвестору предписания о возврате актива предыдущему собственнику и только при невыполнении этого требования - изъятие в казну. Как сообщил "Интерфаксу" источник, на совещании в Минфине эта норма вызвала возражения со стороны Федеральной антимонопольной службы, посчитавшей, что перевод таких сделок в оспоримые снизит защиту интересов государства.

Как ожидается, вопрос защиты прав добросовестных инвесторов будет подниматься на съезде РСПП 17 апреля. Союз подготовил и направил в администрацию президента "100 пунктов", содержащих инициативы бизнеса в различных сферах, включая деприватизацию. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа, РСПП вынесет на обсуждение предоставление инвестору компенсации разницы в рыночной стоимости актива и цене приватизации; возможность выполнения предписаний государства в отношении стратегических активов (например, как ранее объяснял Шохин, это может быть добровольное снижение доли иностранного бенефициара до уровня, определенного 57-м федеральным законом); создание механизма защиты прав инвесторов в случаях, когда нарушение при приватизации было допущено должностным лицом.

О необходимости защищать права инвесторов в конце февраля в рамках послания Федеральному собранию заявлял президент Владимир Путин. "Бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений. Вложения сюда и защита инвестиций, защита прав предпринимателей взаимосвязаны безусловно, и мы должны это обеспечить", - говорил он. Позднее, в конце марта, глава государства подчеркивал, что "ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речи не идет и идти не может".

В РСПП рассчитывают, что Путин примет участие в съезде организации, отмечал ранее Шохин.