РСПП пока не ознакомлен с позицией правительства по деприватизации

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство по поручению президента должно было до 1 апреля представить позицию о защите прав добросовестных инвесторов при пересмотре сделок с собственностью, в том числе приватизационных. Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, бизнес пока не получал предложений кабмина.

"Первого апреля правительство должно было внести свои предложения по проблематике защиты прав собственности в процессе деприватизации. Пока мы не видели этих предложений", - заявил Шохин на собрании членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

"Если нас не позвали на обсуждение, значит, что-то не очень позитивное нас ждет в докладе правительства президенту", - опасается он.

Он отметил, что поручение подготовить такие предложения было дано еще на прошлогоднем съезде РСПП, в апреле 2024 года.

На съезде бизнес-объединения в марте 2025 года вопрос защиты прав собственности при пересмотре приватизационных сделок также поднимался, говорил ранее Шохин.

РСПП неоднократно заявлял о необходимости законодательно урегулировать вопросы, связанные с порядком пересмотра приватизационных сделок, например, в части введения точного механизма установления срока давности по сделкам с собственностью, отнесения таких сделок к хозяйственным спорам и рассмотрения их в рамках Гражданского кодекса, предоставления добросовестным инвесторам права устранить нарушения и возместить ущерб, а также права приоритетного приобретение актива в случае его перепродажи и др.