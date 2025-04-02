Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген зафиксировали российские ученые, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Шпицберген находится в эпицентре климатических изменений: подобное сокращение ледников последний раз происходило около 4 тысяч лет назад, во времена пирамиды Хеопса и последних мамонтов", - говорится в сообщении.

По данным ученых, за последние пять лет ледники юго-западной части архипелага ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 метра.

"Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях поселка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 метров, может полностью исчезнуть через тридцать лет. Буквально на наших глазах", - объяснил научный сотрудник ААНИИ Антон Терехов.

Современные методы исследований показывают не только сокращение объема и площади ледников, но изменение их гидротермической структуры, особенности пульсации и движения, уточняется в сообщении. При этом отступление ледников влияет на арктические экосистемы, изменяя объем пресноводного стока, режим рек, динамику мерзлоты и состав акватории заливов.