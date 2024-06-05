Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Температуры в мире за истекшие 12 месяцев оказались максимальными за все время измерений метеорологов, в том числе для каждого месяца по отдельности, сообщил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Уже 12 месяцев подряд оказываются самыми жаркими в истории. За последний год каждая смена месяца сопровождалась повышением температуры", - сказал Гутерриш, выступая в Американском музее естественной истории.

"Правда - в том, что почти через десять лет после принятия Парижского соглашения цель ограничить рост температуры в мире до 1,5 градусов по Цельсию висит на волоске. Правда - в том, что темпы выбросов в атмосферу растут так быстро, что к 2030 году повышение температуры практически гарантировано", - отметил Гуттериш.

В миреТемпература в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом векеЧитать подробнее

По словам генсека ООН, для достижения цели ограничить рост температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию, глобальные выбросы должны ежегодно снижаться на 9%, однако имеет место обратный процесс.

"В прошлом году объемы выбросов возросли на 1%", - заявил Гутерриш.

Также он призвал запретить рекламу ископаемого топлива.

"Многие правительства ограничивают или запрещают рекламу продуктов, наносящих вред здоровью человека, таких как табак. Я призываю все страны запретить рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе. И я призываю СМИ и технологические компании прекратить рекламировать ископаемое топливо", - сказал он.

При этом генсек сравнил человечество с метеоритом, уничтожившим динозавров. "В случае с климатом мы не динозавры, мы метеориты. Мы не просто в опасности, мы сами являемся опасностью", - заявил Гутерриш.

По мнению некоторых палеонтологов, около 66 млн лет назад в результате падения метеорита на Землю около трех четвертей живых организмов, включая динозавров, вымерли.

Ранее сообщалось, что 2023 год стал вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.

ООН Антониу Гутерриш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Национальный демократический альянс Индии официально избрал Моди своим лидером

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Резервуар с судовым топливом взорвался в Таллине

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Политик из партии "Альтернатива для Германии" получил ножевые ранения

Brent торгуется у $77,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Премьер Индии объявил о победе на парламентских выборах

Партии Моди не удалось обеспечить большинство в парламенте Индии

Партии Моди не удалось обеспечить большинство в парламенте Индии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });