Российские ученые хотят восстановить наблюдения с законсервированной станции в Антарктиде

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ученые 70-й Российской антарктической экспедиции начали тестировать метеорологическое оборудование для запуска автоматизированных наблюдений в Центральной Антарктиде на станции Полюс недоступности, законсервированной с 1958 года, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Успешные испытания позволят восстановить регулярные наблюдения на самой труднодоступной и суровой с точки зрения климата станции планеты", - говорится в сообщении.

Тестирование идет на новом метеорологическом комплексе станции Восток. Для эксперимента использованы специальные аккумуляторы, разработанные российским производителем для работы на МКС, а скорость ветра измеряется ультразвуковым способом для исключения механических поломок датчика. Передавать метеоинформацию предполагается по спутниковой связи.

"Наблюдения за метеоданными на Полюсе недоступности возможны исключительно в автоматическом режиме. Сложность проведения таких наблюдений заключается в необходимости получения непрерывных круглогодичных метеоданных в условиях экстремально низких температур и полярной ночи, которая в этом районе длится до 6 месяцев в году. При этом обслуживание метеостанции, замена батарей и комплектующих возможна не чаще одного раза в год, в период антарктического лета, когда температура воздуха в этом районе повышается в среднем до минус 40", - сказал директор ААНИИ Александр Макаров.

В сообщении уточняется, что, согласно теоретическим расчетам, температура воздуха в районе Полюса недоступности может опускаться ниже, чем на станции Восток, где в 1983 году был зафиксирован рекорд - минус 89,2. Таким образом, на Полюсе недоступности может быть зафиксирован новый абсолютный рекорд минимальной температуры, измеренной на Земле.

Станция Полюс недоступности была основана 14 декабря 1958 года примерно в 1 тыс. километров от станции Восток, на высоте 3,8 тыс. метров. Равно удалена от берегов Антарктиды, имеет синоптический индекс, принадлежащий СССР. В дальнейшем станции был придан статус Исторического места и памятника (ИМП № 4) в Системе Договора об Антарктике. С 26 декабря 1958 года законсервирована.