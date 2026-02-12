Ледник Альдегонда на Шпицбергене может исчезнуть через 30 лет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген потерял около 20% своей массы и через 30 лет может полностью исчезнуть, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в четверг.

"Резкая потеря массы ледника связана с повышением температуры воздуха: в последние годы отмечены несколько самых тёплых лет за всю историю наблюдений в Арктике, вследствие чего ледник достиг рекордно отрицательного баланса массы. При сохранении текущей динамики потери массы через 30 лет он может полностью исчезнуть, считают ученые ААНИИ", - говорится в сообщении.

Так, по подсчетам специалистов, за последние пять лет ледник потерял с поверхности 10 метров водного эквивалента и сократил средний показатель толщины до 39 метров.

По словам научного сотрудника института Антона Терехова, ледник Альдегонда выступает индикатором масштабных климатических процессов на планете, а наблюдения за ним помогают уловить климатические флуктуации всего Северного полушария. По данным ААНИИ, продолжительные волны тепла, охватившие Северную Америку, весь Европейский субконтинент, включая Центральную и Северо-Западную часть России, привели к интенсивному таянию, которое не наблюдалось как минимум с 1911 года, когда в регионе закончился малый ледниковый период.

"Ледники теряют свою массу беспрецедентными темпами. В последнее десятилетие интенсивность таяния многих из них стала сопоставима с оставшимися запасами льда. Судя по климатическим реконструкциям, такого сокращения ледников на Шпицбергене не было последние 4 тысячи лет, когда на планете ещё жили мамонты", - сказал Терехов, которого цитирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что, по данным российских ученых, в ближайшее 30 лет на архипелаге Шпицберген может начаться деградация мерзлоты, что особенно актуально для действующих российских поселков с тяжелыми зданиями на мерзлых грунтах - Пирамиды и Баренцбурга. В последнем, указывали в ААНИИ, среднегодовая температура воздуха растет вдвое быстрее, чем в среднем по России.