Минобороны РФ сообщило об ударе вертолетов по бронетехнике ВСУ в Курской области

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник", Ка-52М "Аллигатор" и Ми-8 ракетным ударом уничтожили замаскированную бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

"В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, после выполнения боевого задания экипажи, выполнив противоракетный маневр с использованием бортовых комплексов обороны, вернулись на аэродром вылета.

Минобороны РФ в четверг распространило кадры действий российской армейской авиации в Курской области.