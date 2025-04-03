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Минобороны РФ сообщило об ударе вертолетов по бронетехнике ВСУ в Курской области

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник", Ка-52М "Аллигатор" и Ми-8 ракетным ударом уничтожили замаскированную бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

"В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, после выполнения боевого задания экипажи, выполнив противоракетный маневр с использованием бортовых комплексов обороны, вернулись на аэродром вылета.

Минобороны РФ в четверг распространило кадры действий российской армейской авиации в Курской области.

Минобороны РФ ВСУ Курская область
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