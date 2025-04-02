Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки на курском направлении более чем в 150 человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины за сутки на курском направлении составили более 150 человек, за все время боевых действий там - свыше 71,5 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потерял там более 71 570 военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах сел Горналь, Гуево и хутора Олешня.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - сказано в сообщении министерства обороны.

По его информации, с начала боевых действий в Курской области армия Украины потеряла 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2 242 боевые бронированные машины, 2 591 автомобиль, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.