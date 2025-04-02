Мишустин анонсировал выделение еще 16 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно выделит 16 млрд рублей на помощь утратившим жилье жителям Курской области, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что эти ресурсы помогут семьям вернуться к нормальной жизни", - отметил он.

Дополнительные средства пострадавшие граждане смогут направить на приобретение квартир или строительство новых домов.

Ранее врио главы региона Александр Хинштейн сообщал, что в Курской области продолжается выдача сертификатов на жилье жителям приграничных территорий, утративших его в результате действий ВСУ.

"За все время было выдано 7 438 сертификатов. Ждем очередной транш от правительства РФ в 16 млрд рублей на 2 714 жилых помещений", - написал он в Telegram и напомнил, что стоимость сертификата не фиксирована. Сертификаты бессрочные: каждый, чье жилье было разрушено, сможет купить новое.