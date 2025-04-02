Военные РФ сообщили, что ВСУ за сутки дважды атаковали российские энергообъекты

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В течение суток Вооруженные силы Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области, заявили в Минобороны РФ.

"2 апреля в 02:11 в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ в районе н.п. Клюква филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе", - сообщили в ведомстве в среду.

По его данным, также в 03:14 по Москве в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей в Курском районе.