Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром на Онежском судозаводе в Карелии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Обстоятельства и причины пожара на территории АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск, Карелия) будут устанавливать в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР в четверг.

Расследование идет по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

"Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на заводе поступила в МЧС в четверг в 09:41. Возгорание произошло в производственном боксе площадью 1,5 тыс. квадратных метров, после чего пламя перешло на кровлю.

В настоящее время пожар потушен.

При пожаре пострадали три человека, которых госпитализировали. Двое из них находятся в отделении реанимации на ИВЛ, их состояние тяжелое.