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Три человека пострадали при пожаре на Онежском судозаводе в Карелии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о трех пострадавших во время пожара на территории АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск).

"Сейчас на месте работают пожарные МЧС России, спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших", - написал Парфенчиков на странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

По данным руководителя Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, одного из пострадавших госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей.

Со своей стороны глава региона отметил, что он прервал рабочую поездку по Приладожью и в настоящее время направляется в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара на ОССЗ.

Как сообщалось, информация о возгорании на заводе поступила в МЧС в четверг в 09:41.

Артур Парфенчиков Петрозаводск Карелия
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