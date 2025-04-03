Онежский судозавод продолжит работу после пожара

При пожаре пострадали сотрудники военно-строительной компании

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск) будет работать в штатном режиме после пожара, сообщает пресс-служба главы Карелии.

"Причины возгорания, ущерб установят специалисты. Его последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи", - говорится в сообщении.

На ОССЗ приехал глава Карелии Артур Парфенчиков, прервав рабочую поездку по Приладожью, и провел совещание с руководством предприятия и представителями различных ведомств.

"Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", - сказал он через пресс-службу.

По уточненной информации, при пожаре пострадали работники военно-строительной компании. Одному из них оказали помощь помощь на месте, сейчас он находится дома. Двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Информация о пожаре на заводе поступила в МЧС 3 апреля в 09:41. Возгорание произошло в производственном боксе, после чего пламя перешло на кровлю. Потушили огонь в 11:59, площадь возгорания составила 1,7 тысячи кв.м.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).