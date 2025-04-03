Пожар на Онежском судозаводе в Карелии потушен

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск), сообщает пресс-служба главка министерства по республике в четверг.

"В 11:59 пожар ликвидирован на площади 1,7 тыс. квадратных метров. На данный момент проводится проливка", - говорится в сообщении.

На месте пожара находятся 60 спасателей и 16 единиц техники. Устанавливается причина возгорания.

Информация о пожаре на заводе поступила в МЧС в четверг в 09:41. Возгорание произошло в производственном боксе площадью 1,5 тыс. квадратных метров, после чего пламя перешло на кровлю.

При пожаре пострадали три человека, которых госпитализировали. Двое из них находятся в отделении реанимации на ИВЛ, их состояние тяжелое.

Прокуратура и следственное управление СКР по Карелии организовали проверку по факту пожара.