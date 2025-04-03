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Пока только 18 тысяч нелегальных мигрантов пришли узаконить свое положение в России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пока только 18 тысяч мигрантов решили воспользоваться правом узаконить свое положение в России в соответствии с указом "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки", сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного форума труда.

"У нас остается ровно месяц до 1 мая, когда (...) всем иностранным гражданам - то есть 650 тысячам - предоставлено право узаконить свое положение на территории России, то есть прийти к нам. (...) К сожалению, идут пока плохо. Пришли всего 18 тысяч человек. Это нас беспокоит, но мы не рассматриваем вопрос пролонгации действия указа. Во-первых, это не в нашей компетенции, во-вторых, мы не видим целесообразности - порядок нужно наводить", - сказал он.

По его мнению, на текущий момент максимально возможное число иностранцев в России знают о положениях указа.

Горовой напомнил, что в случае добровольного обращения мигрантам будет необходимо сдать дактилоскопию, цифровую фотографию, пройти ряд проверок, в результате чего они смогут получить необходимые документы без высылки с территории России.

Он добавил, что с 5 февраля, когда должностные лица органов внутренних дел получили право принимать решение об административном выдворении иностранцев в ряде случаев, было принято почти 9,7 тысячи таких решений, в том числе свыше 5,8 тысячи решений о принудительном выдворении.

По оценке МВД, в России находятся 650 тысяч нелегальных мигрантов. При этом число выдворенных из России мигрантов в 2024 году выросло в 1,5 раза.

Указ президента, по которому иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, могут до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение в России, вступил в силу 1 января.

МВД Александр Горовой
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