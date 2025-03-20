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Украинцев, незаконно находящихся в РФ, обязали покинуть страну до 10 сентября

Или же они должны до этой даты урегулировать свое правовое положение, говорится в соответствующем указе президента России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания в России, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября текущего года.

Соответствующий указ подписан президентом РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", - говорится в указе "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан, лиц без гражданства в РФ, изменении и признании утратившими силу некоторых указов президента РФ".

В соответствии с документом, иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли до дня вступления в силу настоящего указа на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности и не прошли соответствующего медосвидетельствования, обязаны до 10 июня 2025 года включительно его пройти и представить в территориальный орган МВД медицинские документы.

Украина
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