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Иностранцы с начала года подделали на 42% больше миграционных документов, чем в 2024 г.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали более чем 40-процентный рост фактов подделки миграционных документов с начала 2025 года по сравнению с 2024 годом, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"С начала 2025 года выявлено 1374 совершенных иностранными гражданами факта подделки миграционных документов, что на 41,6% превышает показатели прошлого года", - написала Волк во вторник в телеграм-канале.

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Представитель МВД отметила, что полицейские регулярно выявляют телеграм-каналы, которые предлагают незаконные услуги в сфере миграции. Сведения о них направляются в Роскомнадзор для последующей блокировки.

"Обращаем внимание, что подделка официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, в целях использования или сбыта таких документов, а также изготовление поддельных государственных штампов, печатей или бланков влечет уголовную ответственность", - подчеркнула Волк.

В связи с этим иностранным гражданам рекомендовано обращаться за оформлением миграционных документов и консультативной помощью исключительно в территориальные органы МВД России, ГБУ г. Москвы ММЦ "Сахарово" и филиалы ФГУП "ПВС" МВД России.

МВД России
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