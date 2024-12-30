Путин подписал указ об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из России либо до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение в РФ, говорится в указе президента России Владимира Путина.

Текст указа "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки" опубликован в понедельник на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане), сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с января по 30 апреля 2025 г. урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных настоящим Указом (без выезда из Российской Федерации и без учета заявленной цели въезда в Российскую Федерацию)", - говорится в указе.

Отмечается, что положения указа в части, касающейся выезда из РФ, не применяются к иностранным гражданам, если они изъявили желание урегулировать свое правовое положение в России и соответствуют следующим условиям:

а) такие граждане предоставили свои биометрические персональные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации либо прошли идентификацию по биометрическим персональным данным;

б) такие граждане прошли медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в течение одного года до даты подачи заявления;

в) такие граждане представили предусмотренный статьей 1 5 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "O правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации на соответствующем уровне;

г) такие граждане добровольно погасили имеющиеся задолженности по обязательным платежам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) в отношении таких граждан отсутствуют основания отказа в выдаче или аннулирования патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство либо основания отказа в выдаче или аннулирования визы;

Согласно указу, в отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях "прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации".

Соответствующие положения указа не распространяются на иностранных граждан, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, или финансирующих, планирующих террористические (экстремистские) акты, оказывающих содействие в совершении таких актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании.

Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.