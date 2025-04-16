ВТБ поучаствует в финансировании газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге

Субординированный депозит из ФНБ на 200 млрд рублей, который ВТБ может получить в 2025 году, предназначен на проект в Усть-Луге

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ примет участие в финансировании проекта строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область), сообщил журналистам в кулуарах форума Data Fusion глава банка Андрей Костин.

"Мы будем финансировать. Мы будем крупным кредитором этого проекта", - сказал он.

15 апреля был опубликован проект постановления правительства, согласно которому в ВТБ планируется разместить субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 млрд рублей "в целях финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, утвержденного правительством".

Эти средства предназначены на проект в Усть-Луге, сказал Костин. По его словам, общий объем финансирования строительства газоперерабатывающего комплекса со стороны ВТБ будет "в разы больше", чем банк получит на депозит из ФНБ. Точную сумму он называть не стал.

Планы привлечения суборда из ФНБ в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург (ранее называлась сумма 93 млрд рублей) также остаются в силе, сказал Костин.

Оператором строительства предприятия в Усть-Луге является "РусХимАльянс" - компания, учрежденная на паритетных условиях ПАО "Газпром" и АО "РГД". Комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире. Объем переработки составит порядка 45 млрд куб. м газа ежегодно. Общая стоимость инвестпроекта (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе) составляет почти 5 трлн рублей в номинальных ценах.

Утвержденный ранее паспорт проекта предусматривал лимит финансирования из ФНБ в размере 900 млрд рублей, их планировалось разделить на субординированный депозит и депозит без субординации в "ВЭБ.РФ" (объемом соответственно до 440 млрд рублей под 6% годовых и до 460 млрд рублей по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, на срок не более 16 лет). Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства, на субординированный депозит в ВТБ средства будут предоставлены в рамках этой квоты в 900 млрд рублей. Как отмечается в документе, средства на депозит без субординации пока не были размещены, именно за счет их снижения и будут предоставлены средства на суборд ВТБ.