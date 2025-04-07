Военные РФ сообщили, что ВСУ за сутки шесть раз атаковали энергообъекты в России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина в течение суток шесть раз атаковала российские энергетические объекты.

Как заявили в Минобороны РФ в понедельник, в Ростовской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети" - Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии.

"В 02:55 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго") отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения оставались около 1000 бытовых потребителей в Мясниковском районе", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в Воронежской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" без электроснабжения оставались бытовые потребители в с. Калинино Борисоглебского района.

"В Херсонской области 6 апреля в 22:15 совершена атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" филиала ПАО "Россети" - Таврическое ПМЭС", - рассказали российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что в Донецкой народной республике в результате артиллерийского обстрела ВСУ по электроподстанции ГУП ДНР "РЭК" произошло отключение трансформатора с возгоранием: без электроснабжения осталось коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" в Донецке.

"В Брянской области 7 апреля в 06:05 в результате обстрела ВСУ из-за повреждения трансформатора отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго", - сообщили военные.