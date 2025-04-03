В Москве назвали удары ВСУ по энергообъектам России попыткой сорвать диалог РФ-США

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Киев целенаправленно пытается сорвать договоренности России и США, нанося удары по российским энергообъектам, но Москва не будет поддаваться на провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг.

"Мы наблюдаем с этой даты (18 марта), даты начала моратория, серию целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ, которые несмотря на заявления украинской стороны о якобы военной необходимости, очевидно носят исключительно провокационный и демонстративный характер", - сказала она в ходе брифинга.

"За этот период было зафиксировано более 30 ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, Краснодарском крае, Курской, Херсонской областях. Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западного вооружения, которое используется для террористических атак против нашей гражданской инфраструктуры", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "совершенно очевидно, что военного значения эти атаки не имеют". "Как отмечает министерство обороны России, все объекты надежно защищены, последствия инцидентов оперативно ликвидируются, угрозы для населения нет", - отметила представить российского внешнеполитического ведомства.

Она продолжила: "Но в этом и заключается замысел киевского режима: не нанести реальный ущерб, что в принципе невозможно при нынешнем состоянии ВСУ, а создать информационный повод для очередной истерики в западных СМИ, и попытаться сорвать начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном".

"Россия не поддастся на провокации, но ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью лягут на Банковую и их кураторов, которые продолжают потакать самым безумным преступным выходкам режима на Банковой", - сказала официальный представитель МИД РФ.