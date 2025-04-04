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Военные РФ заявили, что Киев более двух недель продолжает атаки на энергоинфраструктуру

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Украина более двух недель атакует энергоинфраструктуру РФ, несмотря на обязательства прекратить такие удары с 18 марта, заявили в Минобороны РФ.

"ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

По словам военных, 3 апреля в 23:28 мск в Брянской области в поселке городского типа Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинского ударного дрона поврежден газопровод низкого давления и прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

"В г. Котовск Тамбовской области 4 апреля 05:05 мск в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Тамбов". Прекращено газоснабжение бытовых абонентов", - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в Липецкой области 4 апреля в 08:10 мск в результате атаки украинского ударного беспилотника по энергообъекту в Новониколаевке филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" прервано электроснабжение бытовых потребителей в Липецком районе.

"4 апреля в 00:36 мск в пгт. Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" вследствие чего прекращено газоснабжение бытовых абонентов", - заявили военные.

По информации Минобороны РФ, в 07:10 мск в Брянской области в результате обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" без электроснабжения остались бытовые потребители Климовского района.

"В 08:00 мск в результате обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго", вследствие обрыва проводов высоковольтной линии, без электроснабжения остались десятки бытовых потребителей в Климовском районе", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
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