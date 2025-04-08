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В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На данный момент нет никаких контактов между Россией и Японией относительно заключения мирного договора, говорить о возможности таких переговоров на фоне недружественных шагов с японской стороны не приходится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас никаких контактов с японскими властями нет", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли сейчас контакты с Японией насчет заключения мирного договора.

Он отметил, что "Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране".

"Слова о желании выйти на мирный договор это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии - это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел, - сказал Песков. - В этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров".

В ежегодном докладе японского МИД говорится о желании Токио заключить мирный договор с Москвой и урегулировать территориальный спор между странами.

"Правительство будет и дальше придерживаться курса на возвращение островов и на заключение мирного договора", - отмечается в документе.

Японские власти также хотят возобновления практики поездок японцев на южные Курильские острова.

Дмитрий Песков Курильские острова МИД Япония
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