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Япония настроена на заключение мирного договора с Москвой

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Токио желает заключить мирный договор с Москвой и урегулировать территориальный спор между странами, говорится в ежегодном докладе японского МИД - "Синей книге по дипломатии".

"Правительство будет и дальше придерживаться курса на возвращение островов и на заключение мирного договора", - отмечается в документе.

Согласно докладу, японские власти также хотят возобновления практики поездок японцев на южные Курильские острова.

Вместе с тем в Токио отмечают наращивание военного потенциала РФ в районе южных Курильских островов, проведение там военных учений. В МИД Японии отметили, что такие шаги противоречат позиции Токио, и японское правительство протестует против них.

В докладе также упоминается сотрудничество Японии с G7 в введении санкций против России. Токио при этом хочет поэтапно избавиться от энергозависимости от РФ, включая поставки нефти и угля.

"Однако российские нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", с точки зрения обеспечения надежных поставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе, являются проектами, важными для энергетической безопасности Японии, и участие в них сохранится", - поясняется в документе.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Жители южных Курильских островов и японцы получили возможность совершать безвизовые поездки с 1992 года. Японцы в рамках этих поездок в частности посещали могилы предков, находящиеся на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и островах Хабомаи. Такие обмены были приостановлены в 2020 году сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за ухудшения отношений между двумя странами.

РФ Кунашир Итуруп Курильские острова Япония Южные Курилы
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