Японские истребители сопроводили полет российского Ил-20

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Истребители Сил самообороны Японии поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, сообщил в субботу японский Объединенный комитет начальников штатов.

По его данным, накануне Ил-20 совершил пролет вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю над акваторией Японского моря, после чего отвернул в сторону материка.

Как говорится в сообщении, "в ответ на это в воздух были подняты Северные силы ПВО и другие истребители Воздушных сил самообороны Японии".