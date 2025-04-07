Генпрокуратура признала нежелательной японскую "Ассоциацию по вопросам северных территорий"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В России признана нежелательной японская "Ассоциация по вопросам северных территорий", сообщает Генпрокуратура.

"Организация, штаб-квартира которой находится в Токио, позиционирует себя как независимая и неправительственная, при этом она финансируется преимущественно за счет бюджетных средств", - отмечается в сообщении.

Участники ассоциации "эксплуатируют тему так называемых "северных территорий", под которыми подразумеваются российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, публично заявляют о непризнании над ними юрисдикции России". По данным Генпрокуратуры, организация является спонсором общенационального движения Японии за возвращение "северных территорий", реализует проект "Северные территории своими глазами", "в рамках которого функционируют якобы "просветительские" учреждения: "Дом Северных территорий", "Башня обозрения Северных территорий Бэцукай", "Башня обозрения Раусу - Кунашир".

"Ассоциация финансирует тематические исследования и участвует в разработке новых методик по возвращению под суверенитет Японии Курильских островов. Кроме того, готовит сборники учебных материалов по проблематике "северных территорий", организует практические семинары и занятия, направленные на популяризацию реваншистского движения", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что НПО также "распространяет пропагандистские материалы, в том числе литературу и сувенирную продукцию, содержащие элементы картографической экспансии.

НПО имеет консультативный совет, в состав которого входят представители японских организаций "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" и "Союз за возвращение Северных территорий", признанных в России нежелательными.