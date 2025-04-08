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Госдума "реанимирует" законопроект о ликвидации микродолей в жилье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы намерены продолжить работать над законопроектом, направленным на запрет выделения и оборота микродолей в жилых помещениях, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского жилищного конгресса зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"У нас есть законопроект, принятый в первом чтении еще в седьмом созыве. Там был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально обособленное помещение. К сожалению, все-таки прошли поправки в Семейный кодекс, где эти доли ограничены 6 кв.м. Но на самом деле проблем осталось много, в Госдуму поступает большое количество инициатив, связанных с ликвидацией микродолей. Мы реанимируем этот законопроект", - сказала она.

Законопроект потребует принятия изменений в Жилищный и Гражданский кодексы.

В сентябре 2022 года вступил в силу закон о внесении изменений в Семейный кодекс и отдельные законодательные акты, который установил предельно допустимый минимальный размер доли в праве на жилое помещение. В частности, было запрещено "дробить" жилье, если в результате на человека придется меньше 6 кв.м. Кроме того, запрещено создавать, делить, а также продавать микродоли.

"Однако эти меры вряд ли помогут решить проблему - ведь обеспечить проживание на 6 кв.м (общей!) площади отдельной семьи невозможно... Убеждена, что от выделения микродолей и их оборота необходимо отказаться раз и навсегда", - писала Разворотнева в Telegram в 2022 году.

Госдума ЖКХ Светлана Разворотнева
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