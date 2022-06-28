Госдума приняла закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире до 6 квадратных метров общей площади.

После принятия закона с 1 сентября 2022 года суд получит право изменять соотношение доли супругов в общем имуществе, если один из них совершал невыгодные сделки без ведома второго, например, если при бракоразводном процессе выясняется, что один из супругов продал квартиру без согласия второго. При этом минимальный размер микродоли собственника в жилом помещении определен в 6 кв.м общей площади.

"В этом случае отпадет необходимость признавать в суде сделку недействительной, собирать доказательства, тратить время. Будет достаточно доказать, что сделка была совершена без его (второго супруга - ИФ) согласия. Если такое согласие требовалось по закону, то суд может уменьшить долю общего имущества недобросовестного продавца, а долю пострадавшего супруга увеличить", - пояснил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, принятие закона направлено на борьбу с "резиновыми квартирами" и защиту граждан от "черных риелторов" и мошеннических сделок.