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НПФ показали доходность по программам долгосрочных сбережений на уровне 20% годовых

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2024 года обеспечили участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС) доходность в среднем на уровне 20% годовых, сообщила телеканалу ОТР начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталия Каменская.

"НПФ за прошлый год по программе долгосрочных сбережений в среднем заработали 20% годовых", - сказала она.

Она добавила, что в целом доходность по программе обеспечивается не только НПФ, но и за счет государственного софинансирования взносов и налогового вычета. Сейчас с этой программой работают 34 фонда из 37 действующих.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тысяч рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

По поручению президента Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы на 2024 год был установлен на уровне 250 млрд рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

Целевой показатель на 2025 год составляет 750 млрд рублей, говорил ранее директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Алексей Яковлев НПФ Минфин Наталия Каменская Банк России ПДС
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