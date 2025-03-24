НПФ показали доходность по программам долгосрочных сбережений на уровне 20% годовых

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2024 года обеспечили участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС) доходность в среднем на уровне 20% годовых, сообщила телеканалу ОТР начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталия Каменская.

"НПФ за прошлый год по программе долгосрочных сбережений в среднем заработали 20% годовых", - сказала она.

Она добавила, что в целом доходность по программе обеспечивается не только НПФ, но и за счет государственного софинансирования взносов и налогового вычета. Сейчас с этой программой работают 34 фонда из 37 действующих.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тысяч рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

По поручению президента Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы на 2024 год был установлен на уровне 250 млрд рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

Целевой показатель на 2025 год составляет 750 млрд рублей, говорил ранее директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.