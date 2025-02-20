ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России считает, что к концу 2025 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений может быть увеличен до 500-750 млрд рублей, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Как минимум удвоить надо, если получится, то и утроить. 500-750 млрд рублей, мне кажется, что это вполне реальная, наверное, сумма", - сказала Шишлянникова журналистам.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

"СберНПФ" поставил цель на 2025 год по объему активов в рамках ПДС на уровне 356 млрд рублей, говорил ранее руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы на 2024 год установлен на уровне 250 млрд рублей, в 2026 году он должен составить не менее 1% ВВП.