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Объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 2025 г. может достичь 750 млрд руб.

Об этом заявили в Минфине РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Целевой показатель по объему вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) на 2025 год составляет 750 млрд рублей, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"На этот год задачи еще более амбициозные. Если в прошлом году мы ожидали 250 млрд, а получили 220 млрд, то на этот год задача уже 750 млрд. Поэтому потенциал и задача по привлечению стоит большая, поэтому нам необходимо активно в нее включаться", - сказал Яковлев на Форуме лидеров рынка управления активами, организованном "Эксперт РА".

Он уточнил, что такую задачу поставил президент. "У нас поручение было в прошлом году - 250 млрд рублей. А дальше уже относительно ВВП. То есть мы будем отталкиваться относительно ВВП. Прогнозный объем ВВП у нас есть на этот год. Вот мы прогнозируем, что примерно 750 млрд", - сказал Яковлев журналистам в кулуарах форума.

"750 млрд план только на 2025 год без учета 2024 года. За январь 2025 года фондами уже привлечено свыше 23 млрд рублей", - добавил директор департамента.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова ранее говорила, что считает реальным увеличить объем вложений в рамках ПДС в 2025 году до 500-750 млрд рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы на 2024 год установлен на уровне 250 млрд рублей, в 2026 году он должен составить не менее 1% ВВП.

Алексей Яковлев Минфин РФ
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