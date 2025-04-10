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Алексею Хотину вменили два эпизода мошенничества и создание преступного сообщества

Экс-владельцу банка "Югра" предъявлено обвинение в рамках нового уголовного дела

Алексею Хотину вменили два эпизода мошенничества и создание преступного сообщества
Алексей Хотин в Басманном суде
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину в рамках нового уголовного дела предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества, сообщили в Мещанском суде Москвы.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения на срок два месяца в виде заключения под стражу в отношении Хотина Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества)", - говорится в сообщении суда.

По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии.

Подробностей уголовного дела в суде не раскрыли.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам заключения за особо крупную растрату.

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. путем выдачи банком "Югра" заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Вину бизнесмен не признал.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра" в июле 2017 года. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

Югра Мещанский суд Москвы Алексей Хотин
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Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

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