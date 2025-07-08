Суд по заявлению АСВ продлил процедуру банкротства банка "Югра" до декабря

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник, 7 июля, по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) продлил процедуру банкротства банка "Югра" на шесть месяцев.

Как отмечается в информации на сайте суда, следующий отчет АСВ о ходе банкротства суд назначил на 10 декабря.

Ранее сообщалось, что АСВ направило в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей банка "Югра" значительных сумм убытков. Суд привлек Банк России к участию в рассмотрении всех требований как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

29 ноября 2024 года суд объединил в одно производство около 30 требований агентства к бывшим топ-менеджерам банка и ряду компаний. Суд тогда отказал АСВ во взыскании с бывших руководителей "Югры" более 235 млрд рублей убытков.

Общий объем требований, заявленных ГК "АСВ" к лицам, ранее контролировавшим банк "Югра", превышает 235 млрд рублей.

Среди ответчиков по всем требованиям - бывший владелец банка Алексей Хотин.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей. В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации. Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 ноября 2024 года отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 9 октября по заявлению Альфа-банка ввел процедуру реструктуризации долгов Хотина, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Оно отложено на 26 сентября.

В начале апреля 2025 года сообщалось, что Хотину в рамках нового уголовного дела предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества. По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии.