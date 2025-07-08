Поиск

Суд по заявлению АСВ продлил процедуру банкротства банка "Югра" до декабря

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник, 7 июля, по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) продлил процедуру банкротства банка "Югра" на шесть месяцев.

Как отмечается в информации на сайте суда, следующий отчет АСВ о ходе банкротства суд назначил на 10 декабря.

Ранее сообщалось, что АСВ направило в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей банка "Югра" значительных сумм убытков. Суд привлек Банк России к участию в рассмотрении всех требований как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

29 ноября 2024 года суд объединил в одно производство около 30 требований агентства к бывшим топ-менеджерам банка и ряду компаний. Суд тогда отказал АСВ во взыскании с бывших руководителей "Югры" более 235 млрд рублей убытков.

Общий объем требований, заявленных ГК "АСВ" к лицам, ранее контролировавшим банк "Югра", превышает 235 млрд рублей.

Среди ответчиков по всем требованиям - бывший владелец банка Алексей Хотин.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Крах банка "Югра"

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей. В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации. Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 ноября 2024 года отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 9 октября по заявлению Альфа-банка ввел процедуру реструктуризации долгов Хотина, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Оно отложено на 26 сентября.

В начале апреля 2025 года сообщалось, что Хотину в рамках нового уголовного дела предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества. По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии.

АСВ Алексей Хотин Арбитражный суд Москвы Югра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Суд признал банк "Югра" банкротом

Новости

Суд рассмотрит иск о передаче РФ доли Струкова в ЮГК в закрытом режиме

В Кремле ценят усилия Трампа по организации прямых переговоров Москвы и Киева

В Кремле отказались от комментариев в связи со смертью Старовойта

Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

СКР возбудил дело в связи со взрывом в рязанском клубе

Совет Думы включил в повестку вторника утверждение Никитина министром транспорта

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации

В суд направлены дела о хищении бюджетных средств парка "Патриот"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6692 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });