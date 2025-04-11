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В российских отелях в 2024 году произошло 123 пожара, с начала 2025 года - 39

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В российских отелях в 2024 году произошло 123 пожара, а с начала 2025 года их число составило 39, сообщил на заседании правительственной комиссии по туризм главный государственный инспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"В 2024 году в гостиницах и отелях на территории Российской Федерации было зарегистрировано 123 пожара, при которых травмы получили шесть человек. В текущем году на указанной категории объектов произошло 39 пожаров, а травмировано три человека. Гибели людей не допущено", - сказал он.

По его данным, гибель людей на воде в 2024 году сократилась на 6% в сравнении с предыдущим годом.

"В целях предотвращения гибели людей на водных объектах, сокращения количества происшествий на воде, с 1 марта текущего года руководителям территориальных органов МЧС России поручено принять комплекс соответствующих мер, в том числе по активации профилактических и пропагандистских мероприятий. Вопросы безопасности людей на водных объектах, особенно в преддверии курортного туристского сезона, находятся на постоянном контроле в МЧС России", - сказал Супруновский.

МЧС Анатолий Супруновский
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