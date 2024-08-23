Президент РСТ призвал снизить налоговую нагрузку на отельеров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Высокая фискальная нагрузка и низкая рентабельность - главные проблемы российской гостиничной отрасли, для дальнейшего ее развития и появления новых крупных проектов необходимо уменьшить налоговую нагрузку на отели, сказал журналистам президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, гостиничная отрасль подошла к некоему рубежу, после которого может начаться серьезное торможение ее развития.

"Здесь нужны, на наш взгляд, не точечные решения, а комплексная реформа, направленная на выравнивание условий для различных участников этого рынка. Сейчас строится довольно много отелей, но подавляющее большинство из них небольшие. Крупных мало, причем, строиться они могут фактически только при условии получения государственных субсидий, то есть благодаря 141 постановлению правительства о льготных кредитах на строительство отелей. Без них при нынешнем уровне ключевой ставки, высоком имущественном налоге, который составляет 2%, а с 2025 года будет увеличен до 2,5%, а также длительном сроке окупаемости крупные проекты инвесторам не интересны. Предприниматели уходят в малый бизнес", - заявил Уманский.

Как отметили в РСТ, в крупных гостиницах, в частности, курортных с большой территорией, размер имущественного налога сопоставим с годовыми тратами на оплату труда персонала. При этом апартаменты, которые сейчас представляют практически такой же, как и гостиницы, сервис и конкурируют с ними напрямую, имущественного налога не платят.

"Введенный недавно туристический налог, который к 2029 году должен вырасти до 5%, может нанести еще один удар по гостиничной отрасли даже при существующих мерах господдержки. Этот налог платится с услуги размещения, но во многих курортных отелях она, помимо непосредственно проживания, включает также завтрак или даже "все включено". Соответственно, 5%-ый налог для них окажется просто разорительным", - пояснил Уманский.

По словам президента РСТ, также не известно, будет ли вообще продолжено массовое финансирование отелей по 141 постановлению.

"Определенно будут поддерживаться крупные федеральные гостиничные проекты, прежде всего, "Пять морей и озеро Байкал", но готов ли бюджет субсидировать на льготных условиях и другие проекты, ясности нет. Соответственно стимула для строительства отелей у инвесторов будет еще меньше", - резюмирует Уманский.

Постановление правительства №141 предусматривает выделение кредитов по субсидируемой государством ставке от 3% до 5% инвесторам для реализации проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма. В частности, такие кредиты можно получить на создание инфраструктуры горнолыжных курортов, парков развлечений, строительство гостиничных и многофункциональных комплексов.