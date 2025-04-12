Глава "Роскосмоса" сказал, что встреча с новым главой НАСА обязательно состоится

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что намерен встретиться с будущим руководителем НАСА Джаредом Айзекманом и обговорить совместные планы.

"Мы с ним обязательно увидимся и объявим о наших планах", - сказал он журналистам в субботу.

8 апреля Баканов сообщил, что "Роскосмос" рассчитывает на договоренности с новым руководством НАСА.

Он также заявил, что представители "Роскосмоса" и НАСА обсудили на Байконуре планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта Международной космической станции (МКС) и планы развития лунной программы.

9 апреля комитет Сената США по торговле, науке и транспорту на слушаниях поддержал назначение на должность нового главы НАСА Айзекмана.