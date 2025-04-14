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Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление Главного управления министерства юстиции РФ по Свердловской области о ликвидации "Фонда Ройзмана" (Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом - ИФ), передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Административный иск удовлетворить, ликвидировать благотворительный фонд - "Фонд Ройзмана" (...) исключить сведения о нем из единого государственного реестра юридических лиц", - заявила судья.

В свою очередь руководитель фонда Светлана Косолапова отметила, что решение об обжаловании данного решения будет принято после согласования позиции с адвокатом, который в понедельник присутствовал в судебном заседании.

"Согласуем нашу дальнейшую позицию с нашим представителем. (...) Будут приняты дальнейшие действия по обжалованию, либо не обжалованию данного определения суда. (...) Позицию будем уточнять с юристами", - сказала Косолапова журналистам.

Как сообщалось, исковое заявление было зарегистрировано 27 февраля. 2 апреля состоялось первое заседание, но процесс отложили на 14 апреля для рассмотрения документов, предоставленных представителями ответчика.

На заседании в понедельник представитель управления заявил о наличии нецелевого расходования средств организацией, собранных на лечение больных детей на сумму 4,48 млн рублей.

Как заявлял адвокат фонда Калой Ахильгов журналистам, если эти нарушения, по мнению суда, имели место быть, то они устранимы и не являются препятствием для дальнейшей работы фонда.

По данным ЕГРЮЛ, благотворительный фонд "Фонд Ройзмана" был зарегистрирован в декабре 2015 года. Руководителем является Светлана Косолапова. На сайте фонда бывший мэр Екатеринбурга Ройзман указан в числе тех, кто поддерживает данную благотворительную организацию.

Ройзман был включен в реестр иностранных агентов осенью 2022 года.

В мае 2023 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал его виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 260 тыс. рублей.

Евгений Ройзман Екатеринбург Фонд Ройзмана
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