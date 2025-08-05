Суд отказал в удовлетворении жалобы на решение о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы представителя "Фонда Ройзмана" (Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом - ИФ) на решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о ликвидации организации, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга от 14 апреля 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного ответчика - благотворительного "Фонда Ройзмана" - без удовлетворения", - сказала судья.

Жалоба рассматривалась в закрытом режиме. Такое решение приняла коллегия судей из-за того, что на заседании озвучивалась информация о несовершеннолетних. Истцы против закрытия не возражали, ответчики выступали против.

Ранее сообщалось, что 14 апреля суд принял решение о ликвидации "Фонда Ройзмана" по исковому заявлению Главного управления министерства юстиции РФ по Свердловской области.

В ходе заседания представитель управления заявил о нецелевом расходовании организацией средств, собранных на лечение больных детей.

По данным ЕГРЮЛ, благотворительный фонд "Фонд Ройзмана" был зарегистрирован в декабре 2015 года. Руководителем является Светлана Косолапова. На сайте фонда бывший мэр Екатеринбурга Ройзман указан в числе тех, кто поддерживает данную благотворительную организацию.

Ройзман был включен в реестр иностранных агентов осенью 2022 года.

В мае 2023 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал его виновным по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 260 тыс. рублей.