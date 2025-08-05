Поиск

Суд отказал в удовлетворении жалобы на решение о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы представителя "Фонда Ройзмана" (Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом - ИФ) на решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о ликвидации организации, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга от 14 апреля 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного ответчика - благотворительного "Фонда Ройзмана" - без удовлетворения", - сказала судья.

Жалоба рассматривалась в закрытом режиме. Такое решение приняла коллегия судей из-за того, что на заседании озвучивалась информация о несовершеннолетних. Истцы против закрытия не возражали, ответчики выступали против.

Ранее сообщалось, что 14 апреля суд принял решение о ликвидации "Фонда Ройзмана" по исковому заявлению Главного управления министерства юстиции РФ по Свердловской области.

В ходе заседания представитель управления заявил о нецелевом расходовании организацией средств, собранных на лечение больных детей.

По данным ЕГРЮЛ, благотворительный фонд "Фонд Ройзмана" был зарегистрирован в декабре 2015 года. Руководителем является Светлана Косолапова. На сайте фонда бывший мэр Екатеринбурга Ройзман указан в числе тех, кто поддерживает данную благотворительную организацию.

Ройзман был включен в реестр иностранных агентов осенью 2022 года.

В мае 2023 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал его виновным по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 260 тыс. рублей.

Евгений Ройзман Екатеринбург Фонд Ройзмана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Температура в Москве с четверга понизится и будет не выше плюс 25

Температура в Москве с четверга понизится и будет не выше плюс 25

Что произошло за день: понедельник, 4 августа

Очереди перед Крымским мостом сократились с 4 тысяч до 1,8 тысячи

В МИД заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание РСМД наземного базирования

ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Очереди из более чем 4 тысяч машин образовались перед Крымским мостом

Очереди из более чем 4 тысяч машин образовались перед Крымским мостом

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Нападение на Crocus City Hall

Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии

Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });